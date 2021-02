João Henriques: "Na segunda parte, equilibrámos o jogo"

JN Ontem às 23:28 Facebook

João Henriques, treinador do V. Guimarães, reconheceu que a equipa não entrou tão bem como tinha planeado, na partida desta sexta-feira, na Luz, frente ao Benfica (0-0), mas que cresceu no segundo tempo.

"Ainda não terminámos a primeira volta, porque temos um jogo em atraso por cumprir, mas o saldo são 30 pontos e uma equipa muito consistente no processo defensivo. Temos aspetos a melhorar, mas um saldo muito positivo e um acumular de jogos muito conseguidos. A pontuação e a solidez da equipa dão-nos confiança. A equipa está em crescendo, a saber o que fazer nos diferentes momentos do jogo", referiu o técnico vitoriano sobre a pontuação no final da primeira volta da Liga.

Sobre o jogo na Luz, João Henriques reconheceu que, na primeira parte, a equipa não conseguiu fazer o que tinha planeado. "Fomos uma equipa mais reativa que proativa e há maior domínio e controlo do Benfica em várias situações. Valorizámos, nesse período, a solidez da última linha, que tem estado muito bem. As defesas do Matous [Trmal] na baliza foram fáceis. São cinco remates enquadrados e não há nenhuma defesa extraordinária e decisiva".

E prosseguiu: "Na segunda parte, equilibrámos o jogo. Considero que há uma grande oportunidade para cada uma das equipas. São as grandes oportunidades do jogo. Tínhamos previsto fazer mais do que fizemos na segunda parte, mas no jogo todo. O Benfica foi superior, foi aproveitando alguns dos nossos erros posicionais e, na segunda parte, fomos mais Vitória. O Benfica teve as dificuldades que já demonstrou anteriormente e que nós queríamos explorá-las".

O treinador do V. Guimarães assinalou que a "equipa está sólida, mas falta muita coisa". "Queremos fazer mais e melhor. Queríamos vencer na Luz, mas não é fácil, fizemos pouco para vencer na primeira parte. Procuramos sempre os três pontos, umas vezes sai melhor, outras sai pior. Temos 30 pontos nesta altura, podemos chegar aos 33 se vencermos o jogo em atraso, que é muito bom para o que nós queremos", finalizou.