João Henriques: "Uma equipa mais madura tinha vencido o F. C. Porto"

O treinador do Vitória de Guimarães considerou a derrota frente ao F. C. Porto "frustrante" e salientou que os vimaranenses mereciam sair do D. Afonso Henriques com pontos.

"É frustrante porque isto é fruto da imaturidade da equipa. Uma equipa mais madura teria ganho ao F. C. Porto. Os erros pagam-se caro contra estas equipas. Merecíamos sair com pontos, dado o trabalho da equipa. Tirando o primeiro golo, os outros dois golos que sofremos são situações fruto da imaturidade da equipa. Já na Luz aconteceu a mesma coisa. Estamos satisfeitos só com uma coisa: esta equipa bateu-se olhos nos olhos com o campeão nacional e está pronta para qualquer desafio. O Vitória foi uma equipa a saber ler o que era preciso fazer, a saber agredir o adversário", começou por dizer João Henriques.

Apesar do desaire, o treinador dos vimaranenses acredita que a equipa está "confiante" para o futuro e que está a crescer.

"A equipa em si esteve bem no global. Depois, quando colocámos o Edwards para ir à procura dos três pontos sofremos o terceiro o golo. A equipa tem vindo a crescer e não queríamos interromper a sequência de vitórias. Estamos tristes, mas confiantes para o futuro. Há dois meses, esta equipa não conseguiria fazer o jogo que fez", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-2), esta terça-feira, o Vitória de Guimarães na 11.ª jornada da Liga, num jogo frenético. Os dragões estiveram em desvantagem duas vezes mas acabaram por conseguir os três pontos. Pepe saiu lesionado e Baró foi substituído numa altura em que os vimaranenses pediam o segundo cartão amarelo para o médio.