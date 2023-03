João Mário eleito o melhor jogador da Liga em fevereiro

O médio do Benfica João Mário foi distinguido com o prémio de melhor jogador da Liga portuguesa do mês de fevereiro, depois de ter recebido 35,71% dos votos dos treinadores das 18 equipas do campeonato.

O internacional português, que integra a primeira convocatória de Roberto Martínez para a seleção nacional, já tinha sido considerado o melhor jogador do campeonato em dezembro e em janeiro, chegando, agora, ao "hat-trick".

João Mário marcou quatro golos e assinou duas assistências nos três jogos que o Benfica disputou, e venceu, no mês passado, continuando a ser, nesta altura, o médio mais concretizador entre todos os principais campeonatos da Europa.

O número 20 das águias superou a concorrência do companheiro de equipa Gonçalo Ramos, com quem divide a liderança dos melhores marcadores da Liga, sendo que o avançado recolheu 11,9% dos votos. No lugar mais baixo do pódio ficou Fran Navarro, do Gil Vicente, com 9,52% das preferências dos treinadores do campeonato português.