João Pedro Sousa: "Não posso dizer que a estratégia falhou"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, falou nos erros cometidos na derrota com o F. C. Porto e abordou o mercado de transferências de inverno.

"Não posso dizer que a estratégia falhou. Foram cometidos erros individuais que não podemos cometer. Foram muitos e contra uma equipa como o F. C. Porto é muito difícil contrariar depois", começou por dizer João Pedro Sousa.

"Por aquilo que os jogares lutaram, é um resultado pesado, mas cometendo tantos erros estamos sujeitos a sofrer golos. Temos de olhar para esses erros que cometemos nas últimas jornadas e corrigi-los".

O técnico do Famalicão abordou ainda o reforço do plantel na janela de transferências de inverno.



"A administração está a fazer o possível para melhorar o plantel. Vai sair um ou outro jogador e vai entrar gente para tentarmos chegar ao nosso objetivo, que não é o lugar em que estamos agora", concluiu.