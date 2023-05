João Pedro Sousa: "Para além da quebra física, também houve a quebra emocional"

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, destacou que a equipa minhota "assumiu o risco" e entrou melhor do que o F. C. Porto na segunda parte do encontro.

"Não estou de acordo com a ideia de entrada em falso. Nós assumimos o risco de querer pressionar em zonas muito subidas, sabíamos que podíamos sofrer consequências. O nosso comportamento foi sempre esse, sempre a assumir o risco. Dentro desta pressão inicial, que fizemos até aos 70 minutos, sabíamos que estaríamos expostos em duas situações: as costas nos nossos médios e o posicionamento dos nossos laterais. Só se pode assumir isto com jogadores corajosos, e os jogadores do Famalicão foram de facto corajosos. Houve só um aspeto que falhou: o Diogo Costa criou-nos muitos problemas, porque a essa linha não conseguimos pressionar e ele conseguiu lançar alguns ataques, quer em primeira bola, quer em segunda bola", começou por dizer João Pedro Sousa, abordando as grandes penalidades que foram marcadas.

"Sabíamos que era arriscado, sabíamos que podíamos até sofrer, mas também sabíamos que só assim poderíamos marcar. O F. C. Porto errou, errou até na primeira fase de construção que não é habitual, conseguimos fazer o 2-2 e colocar o Pablo na cara do Diogo Costa. Podíamos ter feito o 3-2. Penso que até entrámos melhor que o F. C. Porto na segunda parte, mas depois com os dois penáltis a equipa quebrou. É uma vitória justa, mas com números um pouco exagerados. Penáltis? Os jogadores ficaram no campo e tentaram perceber o que aconteceu. Há a decisão do penálti, depois esperamos pelo VAR, recomeçou o jogo, depois novamente a espera pouco depois e os jogadores a tentarem perceber o que aconteceu. Para além da quebra física, também houve a quebra emocional", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-2), este sábado, o Famalicão em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga. Taremi, com quatro golos, Iván Jaime e Colombatto marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os dragões somam 82 pontos, menos um do que o Benfica, que joga no domingo em Alvalade com o Sporting. Já o Famalicão está há quatro encontros sem vencer e é oitavo, com 43. No domingo, caso os encarnados vençam os leões, sagram-se campeões nacionais.