João Victor na chegada a Lisboa: "Benfica é o maior de Portugal"

Defesa central brasileiro aterrou esta quinta-feira na capital portuguesa para reforçar as águias.

João Victor chegou na manhã desta quinta-feira a Lisboa acompanhado pelo diretor desportivo Rui Pedro Braz para firmar contrato com o Benfica.

Na chegada, explicou aos jornalistas que está feliz com a mudança para a Luz. "É uma mudança muito boa, tive sempre como escolha vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e é o maior de Portugal. Estou feliz com a minha escolha e tenho a certeza que vou fazer grande história aqui no clube", começou por dizer.

O defesa tinha sido associado ao F. C. Porto mas acabou por ir para o Benfica e foi questionado quanto ao alegado interesse dos Dragões. "Não quero falar, quis vir para o Benfica, só tenho isso a dizer. As conversas são com os empresários, sempre foi o Benfica e nada de F. C. Porto", atirou.