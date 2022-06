João Victor perto do F. C. Porto e com o estilo de Militão

Nuno A. Amaral Hoje às 13:49 Facebook

Central do Corinthians, de 23 anos, pode chegar em breve ao Dragão. No Brasil, é definido como um "zagueiro" de futuro

João Victor está em vias de se tornar o primeiro reforço dos dragões para a nova época. Nos últimos dias, os azuis e brancos deram passos seguros no sentido de garantir a contratação do central do Corinthians, que também chegou a ser pretendido pelo Benfica, embora o clube da Luz já tenha, aparentemente, saído da corrida.

Os representantes do defesa, de 23 anos, estão em Portugal para acelerar um negócio ainda com pontas por atar, tendo em conta que o clube paulista possui apenas 55% do passe do jogador e pretende encaixar um valor próximo dos 10 milhões de euros com a transferência. Os outros 45% pertencem ao Coimbra, propriedade do banco BMG, que também tem ligações conhecidas ao F. C. Porto.