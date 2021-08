João Vieira à porta do pódio nos 50kms marcha

Miguel Pataco Hoje às 01:41 Facebook

Um esforço incrível, na mais longa prova do atletismo nos Jogos Olímpicos, não teve o prémio desejado, com o marchador, de 45 anos, a conseguir, ainda assim, um excelente quinto lugar na prova realizada na cidade de Sapporo, no norte do Japão.

Sob muito calor e uma elevada taxa de humidade, João Vieira só descolou do grupo dos favoritos bem dentro dos últimos dez quilómetros, isto muito depois do ataque para a vitória que o polaco Dawid Tomala protagonizou. O alemão Jonathan Hilbert e o canadiano Evan Dunfee selaram a prata e o bronze.

A apenas 1.20 minutos do vencedor - numa prova com mais de três horas e cinquenta minutos -, chegou João Vieira que, na quinta presença em Jogos Olímpicos, participou e terminou pela primeira vez os 50 kms marcha no quinto lugar.

O vice-campeão mundial em Doha 2019 celebrou o melhor resultado olímpico da carreira, depois do 10.º posto em Atenas 2004 e ficou a um passo de oferecer a quinta medalha a Portugal nestes Jogos Olímpicos, depois do ouro de Pedro Pichardo, da prata de Patrícia Mamona e dos bronzes de Jorge Fonseca e de Fernando Pimenta.