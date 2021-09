Joaquim Silva vence Grande Prémio JN

José Pedro Gomes Hoje às 16:30 Facebook

Corredor da Tavfer/Measindot/Mortágua conseguiu conservar a camisola amarela até à meta final em Viana do Castelo e é o grande vencedor da prova. A derradeira etapa foi conquistada por César Martingil (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel).

Joaquim Silva (Tavfer/Measindot/Mortágua) é o grande vencedor da 30.ª edição do Grande Prémio JN que hoje terminou em Viana do Castelo. O corredor natural de Penafiel, que vestiu a camisola amarela na primeira etapa, conseguiu conservar a liderança até à derradeira meta de hoje.

A acompanhar o primeiro lugar de Joaquim Silva no pódio da geral ficam, respetivamente, Ricardo Vilela (W52/FC Porto) e Alejandro Marque (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel) ambos com uma desvantagem de 25 segundos para o camisola amarela.

Também César Martingil ((Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel) foi um dos protagonistas do dia, ao vencer a última etapa, entre Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo, levando a melhor num duelo final com Luís Mendonça (Efapel) e Henrique Casimiro (Kelly/Simoldes/Oliveirense).