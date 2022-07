Jogador da Premier League detido por suspeitas de violação

JN Hoje às 20:21 Facebook

O jornal "Telegraph" adianta que o futebolista em causa tem 20 anos e está nas contas para participar no Mundial 2022 pela equipa inglesa. A detenção aconteceu esta segunda-feira de manhã.

O futebol inglês volta a ser abalado por um escândalo de abusos sexuais a envolver um jogador da Premier League.

Esta segunda-feira, o jornal "Telegraph" revelou a detenção de um futebolista que joga no principal campeonato do futebol inglês, acusado de violação, mas a notícia não detalha o nome do jogador em causa.

O jornal inglês diz que o detido tem cerca de 20 anos, é internacional pelo respetivo país e que tem boas possibilidades de ser chamado para o próximo Campeonato do Mundo. A detenção aconteceu esta manhã, mas o suposto crime foi cometido há um mês.