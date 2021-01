Jogador do Alverca cai inanimado durante jogo

Hoje às 12:37 Facebook

Alex Apolinário, médio brasileiro de 24 anos, perdeu os sentidos, este domingo, durante o Alverca-Almeirim, da Série F do Campeonato de Portugal. Jogo foi interrompido e jogador foi transportado ao hospital, já estabilizado.

Segundo o desportivo "O Jogo", o futebolista caiu inanimado, sozinho, junto ao círculo central, ao minuto 27. Os colegas alertaram o árbitro, que interrompeu a partida para que as equipas médicas entrassem de imediato em campo.

Alex Apolinário foi levado para o hospital de Vila Franca, depois de ter sido assistido no relvado pelos bombeiros de Alverca.

Com a gravidade da situação, o árbitro e os jogadores entenderam não existir condições para o jogo prosseguir, unindo-se no círculo central abraçados.

O médio de 24 anos terá sofrido uma paragem cardíaca, segundo indicou o FC Alverca numa publicação do Facebook.

"O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa", informou o clube, que agradeceu aos socorristas que "rapidamente chegaram ao relvado". "Logo após a roda de orações feita por todos presentes, ao centro do relvado em nosso estádio, Alex Apolinário teve sua situação estabilizada e foi removido, a critério dos socorristas, ao Hospital de Vila Franca de Xira para continuar com sua recuperação".