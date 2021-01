Jogador do Alverca que sofreu paragem cardiorrespiratória está internado

Nuno Barbosa Hoje às 00:08 Facebook

Alex Apolinário, de 24 anos, provocou o pânico no Alverca-U. Almeirim, ao cair inanimado no relvado, em paragem cardiorrespiratória, no minuto 27 do jogo da 10.ª ronda da Série F do Campeonato de Portugal.

Segundo a última atualização clínica prestada ao JN por uma fonte do clube, ao início da noite de domingo, o médio do Alverca encontra-se "estável, sedado e em repouso" no Hospital de Vila Franca de Xira.

"Recebemos um alerta para socorrer uma vítima do sexo masculino no Complexo Desportivo do FC Alverca às 11.30 horas e, dois minutos mais tarde, saímos para o local, onde também esteve a VMER de Loures, dois veículos e quatro homens", explicou o comandante Alberto Fernandes, dos Bombeiros de Alverca, acrescentando que os primeiros socorros, com recurso a desfibrilador, prestados pelos profissionais de saúde do clube, no relvado, podem ter sido essenciais.

"Quanto mais precoce é o socorro maior é a probabilidade e qualidade de vida da sobrevivência", explicou ainda. Segundo apurámos, as 48 horas seguintes à ocorrência serão decisivas. "Agora preocupa-nos a recuperação do homem e não do futebolista. Vamos ter fé", desabafam no Alverca.

O jogo foi imediatamente interrompido e, posteriormente, adiado para data a determinar. Contactada pelo JN, a unidade hospitalar onde Alex Apolinário está internado não quis prestar declarações, mas remeteu para segunda-feira a atualização da situação clínica.

"Logo após a roda de orações feita por todos os presentes, no centro do relvado do nosso estádio, Alex Apolinário teve a sua situação estabilizada e foi removido, a critério dos socorristas", informou o Alverca, através de comunicado.

Ao JN foi ainda relatado que jogadores, treinadores e "staff" das duas equipas foram vistos, no relvado, em lágrimas, de joelhos e a rezar, numa imagem reveladora do pânico que toda a situação provocou nos presentes.

"As manobras de reanimação prosseguiram na viatura que o transportou ao hospital", relatou ainda o comandante Alberto Fernandes. "Desde a queda até à saída do jogador para o hospital terão passado 25 minutos. Os médicos queriam removê-lo já estável", revelou-nos ainda uma fonte do Alverca, agradecida pela ajuda de adversários, médicos e bombeiros.