Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:53

O treino desta terça-feira do Atlético de Madrid ficou marcado por um grande susto, com o avançado Moussa Dembélé a cair inanimado no relvado.

Dembélé foi prontamente assistido pelo corpo médico dos colchoneros e acabou por recuperar a consciência. Saiu de treino pelo próprio pé mas será submetido a uma bateria de exames ainda esta terça-feira para despistar a origem do problema.