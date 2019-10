Jogador do Boavista esperou 14 horas para conhecer Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:29 Facebook

Walter Clar, jogador do Boavista, esperou 14 horas para poder estar com Cristiano Ronaldo. E conseguiu-o: "Foi o dia mais feliz da minha vida!", contou.

É mais uma história com final feliz e com Walter Clar a assumir o papel de protagonista. O jogador, de 25 anos, que representa o Boavista mas que ainda não somou qualquer minuto com a camisola dos axadrezados, tinha o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo. E conseguiu-o, tendo deixado o testemunho nas redes sociais.

O jogador paraguaio é um grande fã do capitão. Chegou ao hotel da seleção às 10.30 horas de sexta-feira e esperou até às 13 horas para conseguir ver o craque. Mais tarde, às 17.30 horas, voltou a ver o português mas não conseguiu pedir a desejada fotografia, uma vez que estava muito longe. Mas quem espera sempre alcança e Walter lá conseguiu realizar o desejo.

Por volta das 23.20 horas, já depois do jogo com o Luxemburgo, que a equipa das quinas venceu por 3-0 com direito a golo de Cristiano Ronaldo, Walter Clar sentou-se no sofá do hotel, exausto e já sem esperança. Mas acabou por ver o capitão no piso de cima. Gritou por ele e, sem demoras, CR7 chamou-o para realizar o sonho ao atleta dos axadrezados.

"Cristiano: sem dúvida este foi o dia mais feliz da minha vida, nem imaginas o muito que sonhei com este dia. Obrigada por este momento tão especial", pode ler-se no testemunho deixado pelo jogador nas redes sociais.