Jogador do Botafogo usa subsídio de Natal para oferecer frigorífico à mãe

Jogador da equipa de sub-20 do Botafogo decidiu surpreender a mãe no aniversário e ofereceu-lhe o que há muito ela desejava: um frigorífico.

Juan Mello tem 19 anos e, na equipa de sub-20 do Botafogo, está a lutar para seguir uma carreira no que mais gosta: o futebol. A paixão pelo desporto rei sempre foi muita e, também por isso, a família do lateral, de origem bem humilde, decidiu fazer o sacrifício de deixar o Rio Grande do Sul e mudar-se para o Rio de Janeiro para apoiar o sonho do filho, que está a cumprir a segunda época ao serviço do Botafogo.

Apesar de algumas dificuldades financeiras, tudo estava a correr bem até que a pandemia trouxe mais problemas à família de Juan. O pai perdeu o emprego e a mãe, que era cuidadora de idosos, também teve muito mais dificuldade em arranjar trabalho. A família passou, assim, a depender ainda mais do salário do jovem jogador. Mas, mesmo assim, Juan conseguiu agora realizar o sonho da progenitora e oferecer-lhe um frigorífico maior. Para isso, o jovem usou o dinheiro do subsídio de Natal e, a 22 de janeiro, surpreendeu a mãe.

"Assim como todas as famílias humildes passámos por algumas dificuldades. Tínhamos um frigorífico pequeno e, sempre que comprávamos carne, tínhamos de descongelar o frigorífico. Às vezes, por ter pouco espaço, não cabia quase nada. A minha mãe reclamava, desgastada e chateada por ter de repetir o mesmo processo. Tive de segurar as pontas aqui em casa. O plano de comprar o frigorífico adiou-se, até nos acostumarmos à rotina de descongelar sempre que fazíamos compras. Mas eu martelava aquilo na minha cabeça para, de alguma forma, tentar ajudar Foi assim que criei a meta de, assim que recebesse o 13.º mês, dar esse presente à minha mãe", contou ao Globoesporte.

A mãe não escondeu a felicidade - "sou diabética e uso insulina, então o frigorífico novo pode guardar as minhas seringas!" - mas não foi a única presenteada. Afinal, Juan Mello conseguiu ver os olhos da progenitora brilharem de felicidade, coisa que não tem preço.

"Comprei um frigorífico novo e com excelentes condições. Realizei o desejo da minha mãe. Ver a felicidade dela é uma coisa única, coisa que dinheiro nenhum paga. Sempre me mentalizei que se honrarmos os nossos pais, temos tudo para ter 100 vezes mais sucesso. Hoje, foi um frigorífico, mas sei que, mais à frente, Deus vai abençoar-me para realizar outro grande sonho dela, que é ter uma casa", vincou.