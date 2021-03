Jogador do F.C. Porto danifica Mercedes à saída do Olival

Alexandre Panda Hoje às 15:01 Facebook

O defesa central do F. C. Porto, Malang Sarr, sofreu, no início da tarde desta quarta-feira, um acidente de viação, perto do campo de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia. O Mercedes topo de gama, conduzido pelo jogador, ficou parcialmente destruído.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o jogador do F. C. Porto saía do treino, no Olival, rumo a casa, quando terá perdido o controlo do veículo e foi embater contra um poste, numa zona muito estreita da estrada.

O embate acionou os sistemas de segurança do veículo, que dispararam e protegeram o o jogador azul e branco do choque. Sarr saiu ileso do despiste que chamou a atenção de vários moradores da zona, preocupados com o estado de saúde do atleta. No local também esteve Marega, que, ao contrário do que inicialmente tinha sido avançado, não seguia dentro do veículo.

A GNR foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência. O jogador não sofreu qualquer lesão e os responsáveis do F. C. Porto trataram a remoção do veículo.