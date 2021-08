Jogador do Portimonense escreve mensagem nas redes sociais a pedir para sair do clube

JN Hoje às 00:24 Facebook

Beto escreveu, esta terça-feira, uma longa mensagem nas redes sociais a pedir para sair do Portimonense, salientado que recebeu uma proposta mas que o clube se recusa a negociar.

Há três épocas no Portimonense, o avançado Beto quer, agora, dar um novo passo na carreira e, numa longa mensagem deixada nas redes sociais, deixou mesmo algumas críticas ao clube de Portimão. Beto começou por agradecer tudo o que a equipa lhe deu, mas garante que o Portimonense falhou com a palavra, dado que rejeitou uma proposta pelo jogador.

"Hoje vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair. Depois de uma época que me correu bastante bem, finalmente recebi uma proposta muito boa para a minha contratação. (...) Durante toda a época passada, sempre me demonstraram total abertura para me transferirem e me permitirem viver esse sonho. A verdade é que agora que a proposta chegou, a conversa mudou radicalmente. Estou completamente desiludido e psicologicamente destruído com as promessas incumpridas. Isto resultou numa irreparável quebra de confiança", escreveu Beto.

Esta segunda-feira, Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, confirmou que o clube rejeitou uma proposta do Udinese pelo jogador e que Beto não jogou com o Paços de Ferreira, jogo da próxima jornada, por "não estar com cabeça".

"Não aceitámos a proposta. O Beto não disse que não queria jogar contra o Paços de Ferreira, note-se, mas argumentou que podia ser uma boa altura e que estava sem cabeça. Mas quem manda é o Portimonense. Temos mais duas propostas pelo Beto e já lhe dissemos que segunda-feira tomaríamos a decisão. Mas não colocámos o jogador no mercado e os empresários é que trouxeram o assunto. A instituição é maior do que o Beto", afirmou ao jornal "O Jogo".

Leia a mensagem de Beto na íntegra:

"Nunca pensei que na minha carreira desportiva fosse viver o que estou a viver. Dada a especulação e constantes histórias falsas na imprensa, Eu infelizmente vejo-me forçado a fazer um comunicado oficial.

Ao Portimonense estarei sempre grato, não só aos adeptos e ao treinador por me lançar e acreditar em mim, mas também aos meus colegas de trabalho por me ajudarem a crescer como jogador. Por mim e por todos, sempre dei tudo de mim em campo e representei o clube com todo o meu esforço e dedicação.



Contudo, eu hoje vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair. Depois de uma época que me correu bastante bem, finalmente recebi uma proposta muito boa para a minha contratação. Peço que todos compreendam que na minha vida tudo foi resultado de muito esforço e sacrifício. Vim de baixo, de muito baixo, lutei e trabalhei muito para ter uma oportunidade que pode mudar a minha vida e a vida da minha família. Venho de um contexto humilde e sempre vi no futebol a junção entre aquilo que amo fazer e a oportunidade de mudar a minha vida. No fundo, sou mais um exemplo de um miúdo humilde que sempre quis viver o sonho.



Durante toda a época passada, sempre me demonstraram total abertura para me transferirem e me permitirem viver esse sonho. A verdade é que agora que a proposta chegou, a conversa mudou radicalmente. Estou completamente desiludido e psicologicamente destruído com as promessas incumpridas. Isto resultou numa irreparável quebra de confiança.



Penso que não só qualquer atleta, mas qualquer trabalhador ou ser humano quereria aproveitar a oportunidade de se mudar para um emprego incomparavelmente melhor. Acredito que ninguém irá censurar essa minha vontade e sonho".