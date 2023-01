Jogador dos sub-10 joga em dia de funeral da mãe e marca último golo do duelo

Um menino da equipa sub-10 do Nogueirense Futebol Clube decidiu jogar no dia do funeral da mãe e marcou o último golo do encontro. Momento foi partilhado pelo clube nas redes sociais.

Santiago Rocha, "Rochinha", é um menino da equipa sub-10 do Nogueirense Futebol Clube que, mesmo a atravessar um momento muito doloroso, decidiu ir a jogo. O rapaz optou por ajudar a equipa no dia do funeral da mãe e acabou mesmo por marcar o último golo da equipa na partida.

Os companheiros fizeram questão de abraçar a apoiar o menino no momento do festejo.

PUB

"O União Nogueirense Futebol Clube lamenta o falecimento da mãe do nosso atleta Santiago Rocha, "Rochinha". Em dia de funeral, o Rochinha optou por jogar e marcou o último golo no jogo dos nossos Sub-10, criando um momento emotivo que ficará para sempre registado na memória de todos", partilhou o clube.

Veja o momento: