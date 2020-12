Jogador francês expulso por cuspir em adversário

JN Hoje às 21:29 Facebook

Marcus Thuram foi, este sábado, expulso no duelo entre o Borussia Monchengladbach e Hoffenheim (1-2) por cuspir num adversário após uma discussão. O árbitro foi alertado pelo VAR e deu ordem de expulsão ao avançado.

Depois do episódio, o avançado recorreu às redes sociais para deixar um pedido de desculpa.

"Hoje aconteceu uma coisa que não faz parte do meu caráter e nunca deve acontecer. Reagi mal com um adversário e aconteceu algo acidental e não intencional. Peço desculpa a toda a gente, a Stefan Posch, aos meus adversários, aos meus colegas de equipa, à minha família e a todos que viram a minha reação. Aceitarei, claro, todas as consequências do meu ato", escreveu.

Veja o momento: