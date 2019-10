Jogadores da AD Oliveirense sem dinheiro para comer

José Pedro Gomes Hoje às 13:26 Facebook

Com mais de dois meses de salários em atraso e com alguns jogadores a passarem por situações dramáticas, nomeadamente por falta de alimentação, o plantel da AD Oliveirense, clube do concelho de Famalicão, está a ponderar não jogar na partida da Taça de Portugal da próxima semana, frente ao Santa Clara.

Ao que o JN apurou junto do grupo de trabalho, alguns jogadores falharam um dos treinos desta semana, por não terem feito as refeições, uma vez que desde junho não recebem vencimento. Os mais vulneráveis têm sido os atletas estrangeiros que, sem retaguarda familiar, têm vivido da solidariedade de pessoas da freguesia, que vão colmatando algumas das necessidades.

