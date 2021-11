Jogadores da Sérvia doam prémio de um milhão após vitória na Luz

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:28 Facebook

Depois de vencer Portugal (2-1) no Estádio da Luz, os jogadores da Sérvia doaram o prémio de um milhão de euros a uma instituição que se dedica ao tratamento de crianças doentes.

Na véspera do jogo com Portugal, o presidente da Sérvia prometeu um milhão de euros de prémio caso os jogadores conseguissem vencer na Luz. E o duelo, que até começou bem melhor para a equipa das quinas, acabou com Dusan Tadic e companhia a sorrir: os sérvios conseguiram vencer Portugal pela primeira vez, assegurar um lugar no Mundial2022 e "empurrar" a seleção de Fernando Santos para o play-off.

Depois da vitória, Aleksandar Vucic cumpriu a palavra e ofereceu mesmo o prémio aos atletas. Ainda assim, o dinheiro acabou por ter um destino solidário. Segundo o canal de televisão B92, os jogadores, entre eles Marko Grujic e Nemanja Radonjic, que alinham no F. C. Porto e Benfica, respetivamente, decidiram doar o valor a uma instituição que se dedica ao tratamento de crianças doentes.