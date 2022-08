Jogo da liga ucraniana interrompido três vezes por ameaça de ataque aéreo

Pessoas presentes no estádio tiveram de recolher aos abrigos devido aos alarmes.

A partida entre o Rukh Lviv e o Metalist Kharkiv já foi interrompida por três vezes devido a uma ameaça de ataque aéreo por parte das forças armadas russas. Não é permitida a entrada de adeptos no estádio, estando presentes apenas membros das equipas e alguns membros de comunicação social.

Segundo relatos nas redes sociais, os jogadores e restantes presentes no estádio recolheram para os abrigos antes do jogo, ao minuto 43 e ao minuto 50.

Há minutos, houve nova interrupção do jogo pela terceira vez.

PUB

Ainda no Twitter, há imagens de como são os abrigos. "A maior parte das pessoas foi para casa ou esperou fora do estádio. O quarto alarme foi recebido com risos, já ninguém acredita".