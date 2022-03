Jogo do distrital termina com agressão ao árbitro

JN Hoje às 10:07 Facebook

O encontro entre o São Félix da Marinha e o Senhora da Hora (0-0) foi interrompido aos 77 minutos quando Baresi agrediu o juiz André Gomes.

O jogo entre o São Félix da Marinha e o Senhora da Hora, no domingo, a contar para a 23.ª jornada da 1.ª Divisão da A. F. Porto, ficou marcado por uma agressão de um jogador da equipa de Matosinhos ao árbitro André Gomes. Baresi, defesa do Senhora da Hora, foi detido pela polícia e irá esta segunda-feira a tribunal.

O incidente aconteceu aos 77 minutos e fez com que o jogo não fosse retomado, quando o marcador registava um empate sem golos. O juiz do encontro recebeu tratamento hospitalar.

Numa nota publicada nas redes sociais, Vasco Carvalho, presidente do Senhora da Hora, lamentou a agressão, considerando que foi "um dia muito triste" para o dirigente. "Numa troca de palavras entre o árbitro e um atleta do Senhora da Hora, o nosso atleta foi expulso. Disse que, no ato da expulsão, foi insultado pelo árbitro, e reagiu, agredindo-o", explicou. "É uma atitude sem desculpa do atleta do Senhora da Hora, pois o árbitro estava a apitar bem e não há nada que justifique uma agressão a um árbitro ou a qualquer interveniente num jogo de futebol".

A terminar, o presidente do Senhora da Hora pediu "desculpa" e lamenta "profundamente o que aconteceu".