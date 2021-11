Jogo elétrico só podia terminar com um grande golo

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:21 Facebook

Cónegos empatam aos 90+6 minutos (2-2) graças a um livre muito bem cobrado por Steven Vitória.

Moreirense e Gil Vicente empataram a dois golos na abertura da 12.ª jornada da Liga. Os vimaranenses estiveram em vantagem, os gilistas justificaram a cambalhota no marcador, mas o melhor do jogo surgiu no último minuto com Steven Vitória a merecer os aplausos graças a um golo de livre (90+6m) que deu o empate aos cónegos.

Numa noite fria e de tédio para os adeptos e para os guarda-redes no primeiro tempo, o descanso trouxe vivacidade com a equipa da casa a ter uma entrada de sonho. Beneficiando de uma grande penalidade logo no primeiro minuto, Yan Matheus não vacilou. O jogo ganhou ritmo e as oportunidades foram uma constante. Abdu Conté teve tudo para ampliar o marcador. Na resposta, a barra travou os festejos de Pedrinho e Kewin impediu com talento o remate perigoso do gilista Fujimoto.

Samuel Lino procurou a felicidade e sorriu. Fran Navarro não quis ficar atrás e permitiu ao Gil Vicente a reviravolta. Mas dos pés de Steven Vitória surgiu o empate: no último suspiro, brilhou com um grande golo de livre direto.