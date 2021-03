Jogo entre Milan e Manchester United "será muito especial" para Dalot

JN Hoje às 19:30 Facebook

Os sorteios da UEFA por vezes reservam estas curiosidades. Nos oitavos de final da Liga Europa, cuja primeira mão arranca na quinta-feira, o AC Milan vai defrontar o Manchester United, o que quer dizer que Diogo Dalot, emprestado pelos ingleses aos italianos, vai encontrar a equipa que o cedeu no início da época.

"Vai ser um jogo muito especial para ele. Neste momento é jogador do Milan, emprestado pelo Manchester United, mas ele quer jogar bem no clube que representa agora. Se tivesse calhado com outra equipa, não seria diferente", assegurou, ao portal Calciomercato, o empresário de Dalot.

Carlos Gonçalves comentou ainda os rumores de mercado que asseguram que o Milan pretende comprar Dalot a título definitivo ao Man. United. "No momento certo isso será discutido. Ele tem que treinar da melhor forma e aproveitar todas as oportunidades, o resto virá depois. Para já não há qualquer contacto, mas isso é normal. O foco está todo no campo. Depois falaremos sobre isso e veremos o que acontece ".

Diogo Dalot, recorde-se, estreou-se a marcar este fim de semana na Serie A, na vitória (2-0) do Milan sobre o Hellas Verona. Foi o segundo golo pelo Milan, depois de ter faturado na fase de grupos da Liga Europa, contra o Sparta Praga.

"Falei com ele, estava muito contente pela vitória e pelo golo marcado", acrescentou Carlos Gonçalves ao referido portal, recuando, depois, no tempo para explicar como Dalot está bem integrado no Milan e comprometido com os objetivos do clube.

"Ele sabia que ia para um grande clube com uma vasta história e tradição, um dos melhores clubes do Mundo. Foi por isso que escolheu o Milan. Quando jogas numa equipa como esta é normal lutares pela conquista do campeonato. De resto, o relacionamento com o Ibrahimovic e os outros companheiros é excelente. Ele está feliz no Milan", assegurou o agente de Dalot.

O lateral direito, de 21 anos, leva 20 jogos e dois golos com a camisola do Milan. Esta quinta-feira regressa a Old Trafford, a casa que o recebeu em Inglaterra, quando o Manchester United o contratou ao F. C. Porto. Além disso, poderá defrontar o amigo Bruno Fernandes, médio dos red devils.

