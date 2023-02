Jogo entre Vitória e Braga marcado por confusão no túnel e intervenção da PSP

JN Hoje às 00:12 Facebook

O apito final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Braga, a contar para a 22.ª jornada da Liga e que os vimaranenses venceram por 2-1, ficou marcado por momentos de tensão.

No túnel de acesso aos balneários do Estádio D. Afonso Henriques, sabe o JN, jogadores e elementos do Vitória e do Braga envolveram-se e obrigaram mesmo à intervenção de agentes da PSP.

Na conferência de imprensa, Moreno Teixeira abordou a confusão: "São coisas de futebol. O que se passa lá dentro, fica lá dentro", vincou.