John Brooks é alvo do Benfica

O Benfica quer fechar nesta quinta-feira a contratação do defesa central John Brooks. Já o F. C. Porto deseja apresentar Samuel Portugal. O Sporting está na eminência de fechar Arthur Gomes.

Benfica: Face às lesões de Morato, de João Victor e de Lucas Veríssimo, John Brooks é o central escolhido por Roger Schmidt para reforçar a equipa no último dia de mercado. O norte-americano, de 29 anos, jogou no Wolfsburgo nas últimas cinco temporadas e é um jogador livre. Rúben Vezo, do Levante, foi descartado por ser destro, já Brooks joga preferencialmente com o pé esquerdo. Reforço dos encarnados, Julian Draxler, emprestado pelo PSG, será apresentado nesta quinta-feira. Vertonghen, que deixa as águias para assinar pelo Anderlecht, afirmou na Bélgica que é um novo passo no seu percurso. "Senti que estava a perder o controlo da minha carreira", afirmou, em declarações aos órgãos de comunicação social do seu país".

F. C. Porto: O guarda-redes Samuel Portugal chega do Portimonense e assina até 2027. Os dragões pagam cerca de quatro milhões de euros, sendo que 10% dos seus direitos económicos ficam com o clube algarvio. A confirmação do negócio será feita nesta quinta-feira.

Sporting: O avançado Arthur Gomes vai ser hoje apresentado como reforço dos leões, num negócio global de quatro milhões de euros. As negociações com o Estoril chegaram a bom porto.

Boavista: O defesa argelino Yanis Hamache foi transferido para os ucranianos do Dnipro-1, confirmou nesta quinta-feira o cube axadrezado. Sem revelar o montante do negócio, o Boavista acrescentou que tem direito a 20% de uma futura transferência do atleta, de 23 anos.

Braga: Uros Racic está a ser negociado pelos arsenalistas. O médio sérvio, de 24 anos, deve chegar por empréstimo do Valência. Em 2019/20, jogou cedido pelo clube espanhol no Famalicão. Serdar Saatsi foi oficializado como reforço e chega proveniente do Besiktas. Segundo o clube "num negócio cifrado em 1,5 milhões de euros, aos quais acresce 1 milhão de euros mediante objetivos". O Besiktas mantém 20% sobre uma mais-valia futura. O defesa central assinou por cinco temporadas e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Chelsea: Aubameyang, de 33 anos, prepara-se para trocar o Barcelona pelo clube de Londres, por 7,5 milhões de euros. O negócio pode ainda ditar a saída de Marcos Alonso para os catalães.

Manchester City: Manuel Akanji, defesa central, assinou até 2027. O clube inglês paga cerca de 18 milhões de euros ao Borussia Dortmund pela transferência do internacional suíço, de 27 anos. Após cinco temporadas no emblema germânico, o atleta dá o grande salto da sua carreira.

Manchester United: O emblema inglês oficializou nesta quinta-feira a contratação de Antony ao Ajax. O internacional brasileiro, de 22 anos, reforça a equipa de Cristiano Ronaldo a troco de 95 milhões de euros.