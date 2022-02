Jorge Braz diz que o F. C. Porto ajudaria o futsal a crescer

Técnico bicampeão da Europa considera que uma eventual aposta dos dragões traria ainda mais paixão à modalidade.

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, considerou esta quinta-feira que uma eventual aposta do F. C. Porto na modalidade seria importante para o crescimento da mesma, enfatizando também "o foco mais importante", os mais jovens.

"Somos um país muito clubístico, o que desperta muita paixão nos portugueses, não somos um país tão desportivo. Claro que um clube e uma instituição como o F. C. Porto ia trazer mais pessoas a olhar [para a modalidade] e mais paixão, sem dúvida", afirmou, quando questionado sobre quão importante seria para um crescimento ainda maior do futsal que um clube como o F. C. Porto apostasse na modalidade.

Jorge Braz, que falou à margem de uma homenagem da Câmara Municipal de Braga pela recente conquista do bicampeonato da Europa, notou, contudo, que se o ingresso de clubes como o F. C. Porto na modalidade ajudaria no seu "desenvolvimento sustentado", este passa também por uma aposta nos mais jovens.

"O desenvolvimento sustentado da modalidade passa por dar oportunidades aos nossos meninos e meninas, qualificar o processo, e nós, Federação, associações e municípios temos a obrigação de lhes proporcionar isso", disse.

Para o selecionador nacional, importa "nunca esquecer o foco mais importante", ou seja, quem pratica o futsal, "as bases, os jovens, a formação, e depois as elites, os principais clubes, as seleções".