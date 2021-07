Jorge Fonseca conquista o bronze olímpico no judo

JN Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O judoca Jorge Fonseca conquistou a primeira medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O português venceu o canadiano Shady Elnahas e garantiu o bronze.

Esta manhã, o bicampeão mundial e número dois do ranking na categoria de -100kg tinha perdido a chance de chegar à final, depois de perder um combate difícil e disputado com o sul-coreano Cho Guham por waza-ari, a 15 segundos do fim.

Mas o quarto combate do dia de Jorge Fonseca trouxe finalmente a medalha tão ansiada e Portugal tem já um bronze na contabilidade de Tóquio. "Estou muito feliz, queria muito esta medalha. Não consegui o objetivo, que era o ouro, trabalho para o ouro todos os dias, mas estou feliz com o bronze. Agora, é trabalhar três anos para ganhar o ouro nos próximos Jogos", declarou o judoca, após o combate.

Visivelmente satisfeito com a medalha, entre vivas a Portugal, deixou ainda "um grande beijinho" para os dirigentes das marcas desportivas Adidas e Puma, que, segundo o judoca, não acreditaram na sua capacidade e lhe disseram que "não tinha estatuto para ser patrocinado" .​​​​​ "Mas eu sou bicampeão do mundo e ganhei uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos", sublinhou.

Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.

Portugal passou a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca em Tóquio.