Jorge Fonseca só pensa em ser tricampeão mundial

O judoca, medalha de bronze nos -100kg nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, disse ainda não estar focado nas próximas olimpíadas, que se realizam em Paris, daqui a dois anos.

"Não penso em Paris ainda, se não vou ficar com uma grande pressão. Por isso, prefiro pensar numa coisa de cada vez" começou por dizer o judoca, durante a apresentação, em Lisboa, da segunda edição do projeto "Lidl Stars", que pretende ajudar 14 atletas na caminhada para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

Com dois campeonatos do Mundo na categoria -100 kg no palmarés, conquistados em Tóquio (2019) e em Budapeste (2021), Fonseca afirma que o grande objetivo, de momento, é fazer história.

"Quero ser três vezes campeão do Mundo, quero fazer algo histórico no desporto nacional. Não penso ainda nos Jogos Olímpicos, penso etapa a etapa para chegar a Paris no mais alto nível", avançou.

O judoca está a "preparar um novo ciclo" e o foco, agora, está "em ser melhor do que em 2019 e do que em 2020".