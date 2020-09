Jorge Jesus confirma saída de Rúben Dias: "Temos pena de vê-lo partir. E também tenho culpa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus confirmou que o jogo deste sábado frente ao Moreirense foi o último de Rúben Dias com a camisola do Benfica. E comentou a chegada de Otamendi.

"Gostava de ter certezas absolutas, mas tenho quase de certeza que foi o último jogo que o Rúben Dias fez pelo Benfica. Mas no futebol nunca se sabe, às vezes tudo muda no último segundo... mas acho que não vai acontecer. É um jogador que temos pena de o ver sair. É capitão, produto do seixal e jogador de seleção. Mas eu também tenho alguma culpa da saída, isto tem a ver com a eliminação da Champions e há coisas que tem que se equilibrar", começou por dizer o treinador.

O Manchester City está interessado na contratação de Rúben Dias e colocou em cima da mesa o nome do defesa-central Nico Otamendi para convencer os encarnados a fechar o negócio e terem, ao mesmo tempo, um jogador de qualidade reconhecida para atuar na mesma posição. Sobre o argentino, Jorge "avisou" que as ideias no Benfica são diferentes das do Manchester City.

"Quando chegar vai perceber que as minhas ideias são diferentes das do Manchester City. É um dos centrais que faz parte dos quadros do City e pode ter a ver com a transferência do Rúben. Já mostrou o valor dele no F. C. Porto. Na maior parte dos anos do Manchester City foi titular, só deixou de ser agora, se não também não estava inserido nessa transferência. É um jogador que nos agrada.", concluiu.