Jorge Jesus defende jogador: "É Otamendi e mais dez" frente ao Lech Poznan

Jorge Jesus afirmou, esta quarta-feira, que Otamendi vai ser opção inicial, esta quinta-feira frente ao Lech Poznan, em duelo da Liga Europa, apesar de ter cometido um erro grosseiro frente ao Marítimo, na última jornada do campeonato. "Ainda não falei com ele mas se estiver apto fisicamente, será Otamendi e mais dez", referiu, em conferência de Imprensa, no Seixal.

Darwin e Weigl, recuperados de covid-19, e Nuno Tavares, restabelecido de uma lesão muscular, são opção. "É bom porque traz mais qualidade e permite outra rotatividade na equipa, devido ao ciclo exigente de jogos".

Criticado por um comentário a uma jornalista, após o jogo com o Marítimo, o treinador português garantiu que foi mal interpretado. "Podia ter sido feito a um branco ou a um preto, a uma senhora ou a um cavalheiro. Machismo? Essa carapuça não me entra", sublinhou.