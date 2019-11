Jorge Jesus doa mais de 200 mil euros a hospital oncológico

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:57 Facebook

Depois de vencer a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, Jorge Jesus continua a somar conquistas. O técnico português visitou, esta quinta-feira, a secção de pediatria do INCA (Instituto Nacional de Cancro) no Rio de Janeiro e, no final, prometeu doar os direitos do livro "Mister Jesus, Quebrando Paradigmas no Futebol" para a realização de projetos do hospital.

"Hoje à tarde tive a oportunidade de visitar o INCA, conhecer o setor de Pediatria e conversar com familiares e pacientes. Em dezembro será lançada uma biografia e o dinheiro referente aos direitos autorais que cabem a mim, serão doados para projetos do INCA. Espero ver o INCA cada vez melhor e mais forte", escreveu Jorge Jesus na conta de Instagram, em que publicou algumas fotos do momento.

Durante a visita, o técnico português distribuiu abraços, sorrisos e muita alegria a crianças e adolescentes que atravessam uma fase menos positiva na vida. Recorde-se que Jorge Jesus sagrou-se campeão brasileiro no passado domingo, um dia após ter vencido a Taça Libertadores. O Flamengo não conquistava este troféu há 38 anos.