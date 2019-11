Jorge Jesus emociona-se e chora ao ser condecorado no Rio de Janeiro

Nuno Barbosa Hoje às 16:58 Facebook

Jorge Jesus, do Flamengo, recebeu esta segunda-feira o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, pelas conquistas da Taça Libertadores da América e do Brasileirão. Acompanhado por alguns familiares, e depois de fazer um discurso emocionado, o treinador chorou.

"Eu, como português, e hoje, como um cidadão carioca... antes de ser cidadão carioca, eu já era um cidadão brasileiro porque Portugal está ligado ao Brasil desde 1500 quando Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro. Na minha infância, os meus professores ensinaram-me que o Brasil era um país irmão. Foi assim que fui educado. Hoje, ao ser homenageado pelo estado do Rio, eu sinto um grande orgulho", declarou o treinador português, de 65 anos, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

"Hoje, você, Jorge Jesus, passa a ser um carioca de papel passado, o que você já é de coração", afirmou o presidente da Câmara dos vereadores da cidade, Jorge Felipe, no início da homenagem.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, declarou, no mesmo evento, que no avião, junto da equipa do Flamengo, no regresso do Peru, admirou a simplicidade de Jesus, acrescentando que o técnico português já parece agir com um 'carioca'.