Jorge Jesus: "Esperava mais do Benfica"

No rescaldo do triunfo diante do Trofense, o treinador do Benfica deu mérito à equipa da Liga 2 e considerou que os encarnados podiam ter feito mais golos.

"Esperava dificuldades, mas esperava mais do Benfica. A equipa deixou de estar focada nas nossas ideias, também fruto das duas semanas sem competir. E o Trofense teve mérito. Esteve bem organizado defensivamente e fez um golo. Na primeira parte, o Benfica podia ter feito dois ou três, mas o futebol é isto. O Trofense acreditou sempre, empatou e levou o jogo para prolongamento. Mas o objetivo era passar a eliminatória e conseguimos. Só que não foi com a qualidade que o Benfica tem tido. Dou os parabéns aos jogadores do Trofense, acreditaram que podiam fazer uma surpresa", começou por dizer Jorge Jesus, acrescentando que o jogo deste sábado tornou os jogadores com menos minutos "mais competitivos".

"Não esperava que o Morato e o Gilberto estivessem com tantas dificuldades físicas no prolongamento face à paragem. O Morato continua muito forte, tem feito grandes jogos e nunca nos deu problema e o Everton, entre os que menos têm jogado, talvez tenha sido o jogador que esteve mais perto daquilo que pode fazer. Eu não queria que alguns jogadores tivessem jogado tanto tempo. Mas temos de os recuperar para jogar contra a melhor equipa do mundo [Bayern Munique, quarta-feira para a Champions]. Os jogadores que têm mais minutos têm mais capacidade para a intensidade dos jogos. Os outros, menos. Mas este jogou ajudou a que esses fiquem mais competitivos", concluiu.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, na Trofa, em jogo da terceira ronda da Taça de Portugal. Everton, Pachu e André Almeida marcaram os golos.