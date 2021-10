Jorge Jesus: "O Vizela fez um pouco de antijogo, mas até se percebe"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:38 Facebook

No rescaldo da vitória do Benfica diante do Vizela, o treinador dos encarnados admitiu que esperava um jogo "difícil" e elogiou a exibição da segunda parte.

"Esperava um jogo difícil e confirmou.se. O Vizela não perdia há cinco jogos em casa, é uma equipa muito compacta. O Benfica comandou o jogo, mas não o dominou. Não fomos muitos agressivos na zona de definição. Depois, com as alterações, acabámos o jogo com três jogadores a defender e todos a atracar. Nunca nos partimos nem perdemos a identidade e o golo só nasce com uma jogada em que procurámos a largura com critério. Fizemos uma segunda parte de muita categoria. Só marcámos um golo, mas temos de dar mérito a quem defende", começou por dizer Jorge Jesus, elogiando a atitude "atrevida" do Vizela.

"Temos de olhar para o jogo e perceber o que está a acontecer. Este é processo que temos vindo a treinar quando estamos no limite do risco e surtiu efeito. Parabéns aos jogadores e adeptos do Benfica e à equipa do Vizela, que foi atrevida. Fez um pouco de antijogo, mas até se percebe. Tentou cortar o nosso domínio com muitos jogadores no chão. Isto está enraizado no futebol português, mas acredito que vai acabar", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, no Minho, o Vizela em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Rafa foi o autor do golo dos encarnados, já nos minutos finais.