Jorge Jesus: "Os jogadores do Benfica levaram o jogo muito a sério"

No rescaldo da vitória frente ao Estrela da Amadora, o treinador do Benfica deixou elogios à equipa do Campeonato de Portugal e garantiu que os encarnados levaram o jogo "muito a sério".

"Esta é a minha terra, foi neste campo que me apaixonei pelo futebol. Este dia foi muito especial para mim. Gostei da equipa do Estrela. Para a divisão onde está, é uma equipa acima da média. Acredito que poderá subir e voltar em breve à primeira, é onde merece estar. Taticamente a equipa é bem trabalhada e tem jogadores de qualidade. No entanto, os jogadores do Benfica levaram o jogo muito a sério, caso contrário poderíamos ser surpreendidos. Os golos tiraram força anímica ao Estrela. A partir do 2-0 as coisas ficaram mais normais. Temos outra qualidade e fizemos o que nos competia", começou por dizer Jorge Jesus, deixando ainda elogios a Todibo, que esta terça-feira se estreou no Benfica.

"Foi o primeiro jogo que fez. Ele tem algumas qualidades físicas, é muito rápido e forte no jogo aéreo. Posicionalmente não sabe o que a equipa quer, mas mostrou-nos que podemos confiar nele. Todos os que não têm jogado deram uma boa resposta. Esperava-se que quem não têm jogado tanto, mostrasse a sua qualidade", elogiou, abordando ainda o próximo jogo para o campeonato, frente ao F. C. Porto, numa altura em que há um novo confinamento geral no horizonte.

"O futebol tem sido um exemplo na forma como se deve viver com a pandemia. A bolha do futebol é controlada, é testada semanalmente mais que uma vez. É uma bolha onde sabemos que podemos estar à vontade e competir, ainda para mais ao ar livre. Fora da casa das equipas é mais complicado. Não haverá mais casos no futebol, porque o futebol controla os atletas, as famílias deles. O futebol tem sido um exemplo para todos", concluiu,

O Benfica goleou (4-0), esta terça-feira, o Estrela da Amadora, na Reboleira, e garantiu um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal. Chiquinho, em dose dupla, Seferovic e Waldschmidt marcaram os golos dos encarnados.