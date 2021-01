Jorge Jesus tem uma infeção respiratória

JN Hoje às 18:51 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, sofre de uma infeção respiratória, quadro clínico diagnosticado esta quarta-feira, e confirmado num comunicado pelo clube da Luz, que mantém a dúvida sobre a presença do treinador, no jogo desta quinta-feira contra o Belenenses SAD, na Luz, referente aos quartos de final da Taça de Portugal.

Num comunicado, as águias revelam que o técnico se encontra "clinicamente estável" e que aguarda ainda o resultado de "exames complementares".

"A sua presença amanhã no comando da equipa técnica depende do evoluir do estado de saúde", lê-se no documento publicado no site. Durante o dia, o treinador, que se sentia debilitado e apresentava febre, realizou vários exames numa unidade hospitalar em Lisboa. O técnico já realizara testes à covid-19, cujos resultados foram sempre negativos.