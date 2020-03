Jorge Mendes encomendou três ventiladores para combater a Covid-19

Nuno Barbosa Hoje às 14:29 Facebook

Empresário de Cristiano Ronaldo vai oferecer equipamento médico a dois hospitais do Norte do país.

Jorge Mendes, empresário de jogadores de futebol, ofereceu ao Hospital de São João, no Porto, mais de mil câmaras expansoras - 500 já entregues e as restantes serão doadas no início da próxima semana - e 200 mil batas de proteção individual, anunciou nas redes sociais a responsável pela comunicação da Gestifute, empresa do conhecido agente.

A mesma fonte revela ainda que Jorge Mendes encomendou três ventiladores que vão servir dois hospitais no Norte do país e que devem ser entregues na primeira semana do mês de abril. O empresário de jogadores que representa, entre outros Cristiano Ronaldo, está a efetuar contactos para garantir material hospitalar como, por exemplo, milhares de máscaras de proteção individual.

Esta ajuda servirá para os responsáveis médicos combaterem o coronavírus.