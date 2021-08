Jorge Simão: "Estamos a falar de diferenças abismais entre as duas equipas"

JN Ontem às 23:42 Facebook

Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, mostrou-se resignado com a derrota em Londres frente ao Tottenham, por 3-0, que afastou a equipa da fase de grupos da Liga Conferência Europa.

O técnico dos castores explicou a opção de jogar com três centrais. "A ideia assentou em dois pressupostos: o ciclo terrível de jogos que estamos passar, principalmente, com poucos dias de recuperação entre eles, e cumulativamente, a necessidade de defender a largura completa do jogo, mantendo em simultâneo a largura, na frente, pelos dois alas", justificou.

Jorge Simão reconhece que o 1-0 destabilizou a equipa, mas não foi só por isso que não passaram. "O primeiro golo retraiu a equipa e, mesmo antes, o lance do Kane, aos 20 segundos, deixou-nos em sobressalto, mas não foi por aí, sinceramente, porque estamos a falar de diferenças abismais entre as duas equipas", realçou.

O treinador pacense deixou elogios ao avançado inglês dos "spurs". "O Harry Kane é um dos melhores avançados do futebol, não há muito mais a dizer. É difícil. Ao mais alto nível, temos de estar no topo das nossas capacidades, como não aconteceu, o que se torna ainda mais difícil", completou.