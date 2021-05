Jornal espanhol avança que Zidane deixou comando do Real Madrid

JN Ontem às 23:43 Facebook

O jornal desportivo espanhol "AS" noticiou esta quarta-feira que o treinador francês Zinedine Zidane abandonou o comando técnico do Real Madrid, uma decisão que já terá sido comunicada à direção do clube e ao plantel.

Segundo avança o diário, após o último encontro dos merengues na Liga espanhola, o treinador terá pedido alguns dias para pensar sobre a decisão a tomar, embora já há algumas semanas tenha vindo a equacionar a saída, e esta quarta-feira deu a conhecer de forma oficial o que pretendia fazer.

Zidane quis informar pessoalmente primeiro os jogadores, o que segundo o AS terá feito durante esta tarde, o mesmo acontecendo com os dirigente do emblema "blanco", de forma a dar-lhes tempo de planificarem atempadamente a nova temporada.

Esta decisão do técnico de deixar o clube já circulava no seio do Real Madrid há algumas semanas, pelo que não será surpresa para a direção presidida por Florentino Pérez.

Para o suceder no cargo são apontados nomes como Massimiliano Allegri, Raúl e até Antonio Conte, que se desvinculou esta mesta quarta-feira do Inter de Milão.