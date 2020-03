José Fernando Rio anuncia candidatura à presidência do F. C. Porto

Augusto Correia Ontem às 23:05, atualizado hoje às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

José Fernando Rio anunciou, esta noite, a candidatura à presidência do F. C. Porto, nas eleições que vão decorrer em abril.

Comentador do Porto Canal, José Fernando Rio fez o anúncio da candidatura durante o programa "Trio de Ataque", da RTP3, que começou às 23 horas deste domingo.

José Fernando Rio disse que a candidatura será formalizada esta semana e que no decorrer da mesma vai apresentar os nomes que vão compor a lista, que, em princípio, irá concorrer contra Pinto da Costa. O presidente da SAD portista não formalizou a candidatura, mas tem assinaturas recolhidas pelo movimento de apoio para avançar.

As candidaturas têm de ser formalizadas até 18 de março, a fim de poderem concorrer às eleições para os Órgãos Sociais do F. C. Porto, agendadas para 18 de abril.

"Esta é uma candidatura pelo F. C. Porto, não é contra ninguém", disse José Fernando Rio, que anuncia a candidatura cerca de 24 horas depois de serem conhecidas as contas dos dragões, que apresentaram um prejuízo de cerca de 51,9 milhões de euros. O clube tem um capital próprio negativo de cerca de 87 milhões, que pode pôr em risco a sustentabilidade dos azuis e brancos.

"Há uma perda de competitividade do F. C. Porto, que começa nas contas e que passa para a área desportiva do clube", disse José Fernando Rio, jurista, 52 anos, que ficou conhecido por ser comentador no Porto Canal. "Esta é uma candidatura por um F. C. Porto com contas saudáveis, de ambição desportiva, por um F. C. Porto de futuro, que volte à luta pela hegemonia no futebol nacional e pelas conquistas internacionais", acrescentou.

"Nem tudo o que está para atrás foi mal feito, mas as coisas pioraram muito nos últimos tempos", argumentou José Fernando Rio. Fala numa candidatura "por amor ao F. C. Porto", que terá como objetivos a melhoria das contas, dos serviços de "scouting" e a construção de um Centro de Formação de Jogadores - uma área em que os portistas "ficaram para trás, comparativamente com outros clubes", sublinhou.

Em 38 anos de Pinto da Costa à frente do F. C. Porto, esta é segunda vez que há outro pretendente à liderança dos dragões, depois da candidatura de Martins Soares, nos anos 80 do século XXI.

"Candidato-me por uma mudança de liderança, que venha modernizar o clube. O F. C. Porto precisa de ser discutido, de ideias novas, de pessoas novas", disse José Fernando Rio.