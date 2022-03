José Gomes vai ser o próximo treinador da Académica, devendo já estar

no banco no próximo jogo, frente ao F. C. Porto B.

José Gomes, de 45 anos, regressa aos bancos depois de ter estado no Académico de Viseu. Esteve ainda no Bragança e nos escalões de formação do Rio Ave. É o quarto treinador da Académica esta temporada, depois de Rui Borges, João Carlos Pereira e Pedro Duarte.

Atualmente a Académica segue no último lugar da Liga 2, com 14 pontos, a 12 do último lugar de manutenção.