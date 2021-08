José Mourinho elogia F.C. Porto e destaca estágio em Portugal

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:30 Facebook

José Mourinho deu uma entrevista aos meios de comunicação da AS Roma, onde abordou o novo desafio profissional. O técnico elogiou o F. C. Porto e destacou a importância do estágio realizado em Portugal.

A Roma realizou o estágio e alguns jogos de pré-época no Algarve, onde defrontou o F. C. Porto e o Sevilha, num momento que Mourinho considerou fundamental para a preparação da equipa. "Portugal foi a chave. Não digo isto porque é a minha casa ou porque é Portugal, mas sim porque a equipa efetivamente esteve junta 24 horas por dia durante duas semanas. Ajudou-me a conhecer muita coisa. Acredito que saímos de Portugal uma equipa melhor, a nível técnico-tático, mas acima de tudo, crescemos como grupo. Isso é a chave porque aqui somos uma família", referiu.

Mourinho considera que os encontros frente ao F. C. Porto e Sevilha foram fulcrais, tendo em conta a dificuldade destas equipas, com presença habitual na Liga dos Campeões. "Precisamos de tempo mas já evoluímos imenso. O F. C. Porto e o Sevilha são duas equipas agressivas que são difíceis de enfrentar", destacou.

Relativamente à confusão gerada durante o encontro com os dragões, Mourinho explicou que foi algo que lhe agradou. "Eu apreciei aquele tumulto contra o F. C. Porto, para colocar as emoções à prova, porque na realidade não aconteceu nada que fosse merecedor de um cartão amarelo ou vermelho. Foi apenas um bom jogo competitivo".

O treinador mostrou-se agradado com o trabalho de pré-época da Roma, referindo que a equipa trabalhou muito e que foi "um gosto ter tanta gente que quer trabalhar, melhorar e está motivada para fazer mais". Mourinho acredita que os jogadores gostaram da forma como organizou os treinos e reforça a ideia que trabalhar arduamente é o mais importante.

O antigo técnico do Tottenham explicou que um dos objetivos da equipa técnica é deixar uma estrutura bem organizada. "Não vou estar em Roma um dia e quando esse dia chegar quero deixá-la como uma estrutura bem organizada. Esperemos que, claro, uma Roma sem o José não aconteça em breve. Que seja daqui a muitos anos", confessou.

Relativamente ao mercado de transferências, Mourinho disse que não estava a contar com a saída de Dzeko e que a vinda de Tammy Abraham oferece mais uma opção de qualidade para o ataque. No entanto, apesar de não ter um plantel com futebolistas como Ronaldo, Ibrahimovic ou Zapata, refere que "em termos de potencial, não poderia estar mais feliz com os jogadores que temos".