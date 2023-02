José Mourinho faz as pazes com Karsdorp

José Mourinho, treinador da Roma, perdoou o defesa Karsdorp, após duras críticas ao compromisso do neerlandês com a equipa. O português apelidou-o de "traidor" e ordenou o lateral a procurar clube em janeiro.

"A palavra que usei na altura foi demasiado pesada. Fora esse dia, sempre tivemos uma relação positiva, toda a gente no balneário sempre gostou dele e estou contente que esteja novamente connosco, até porque não temos muitas opções", destacou o técnico na antevisão ao jogo com o Salzburgo, para a Liga Europa.

Mourinho fez uma análise ao que espera do adversário austríaco no duelo desta quinta-feira, às 17.45 horas. "Em termos de compromisso e filosofia, não me parece que haja equipas semelhantes na liga italiana. Fizemos o nosso trabalho de casa, mas nunca se sabe o que uma equipa vai fazer até estarmos com eles no campo. Eles têm jogadores com 21 ou 22 anos, mas já com dez ou 15 jogos na Liga dos Campeões. A força deles é a qualidade dos seus jogadores", concluiu.