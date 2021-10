José Mourinho volta às vitórias no campeonato

JN Hoje às 22:01 Facebook

A Roma esteve a perder com o Cagliari, mas conseguiu a reviravolta na segunda parte e mantém o quarto lugar, depois de três jogos sem ganhar.

José Mourinho voltou às vitórias esta quarta-feira e a Roma deixou para trás o mau momento, agravado pela goleada sofrida na Noruega, com o Bodo/Glimt.

Na visita ao terreno do Cagliari, a contar para a décima jornada, os romanos ficaram em desvantagem aos 52 minutos, mas reagiram e alcançaram a reviravolta com dois golos quase seguidos. Ibanez empatou e Lorenzo Pellegrini garantiu os três pontos com um golaço de livre direto.

Com esta vitória, a Roma mantém o quarto lugar e aproveita a derrota da Juventus (1-2 com o Sassuolo) para ganhar avanço sobre a Velha Senhora.