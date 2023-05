Josué nomeado para melhor jogador do campeonato da Polónia

Daniel Martins Hoje às 17:41 Facebook

O médio português encontra-se a realizar a melhor época a nível pessoal no Legia Varsóvia e está entre os cinco jogadores do campeonato polaco nomeados para futebolista do ano.

Josué, antigo jogador de clubes como o Paços de Ferreira, Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga e Galatasaray, está a realizar a melhor época a nível de golos e assistências na equipa do Légia Varsóvia. São 12 golos e sete assistências que o médio de 32 anos apontou até ao momento no campeonato polaco (total de 15 golos e 8 assistências na presente época em todas as competições).

Após ter vencido a taça da Polónia frente ao RKS Raków esta época, onde contribuiu com três golos e uma assistência na competição, o capitão do Légia tem vindo a ser figura de destaque na turma da capital da Polónia.

Esse destaque leva a que o português esteja nomeado para o prémio de médio do ano e também para futebolista da temporada 2022/2023 da primeira liga polaca.

Com o português, estão também nomeados Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Marc Gual (Jagiellonia Bialystok), Michal Skoras (Lech Poznan) e Fran Tudor, do já campeão RKS Raków.

O vencedor do prémio será anunciado no dia 29 de maio.