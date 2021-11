Jorge Jesus: "Críticas de Rui Costa? Isso é conforme quiserem pintar o quadro"

Luís Antunes Hoje às 15:30 Facebook

Jorge Jesus não deu, nesta segunda-feira, qualquer sentido crítico às declarações de Rui Costa sobre a necessidade de perceber os motivos da quebra das águias e garante que o jogo de Munique não vai decidir o apuramento da Champions.

"Isso é conforme quiserem pintar o quadro. Numa palavra, podem dar a intenção que quiserem. O presidente, Rui Costa, fala todos os dias com o treinador sobre que o mais interessa para a valorização e evolução do futebol do Benfica. O pensamento do presidente é o do treinador. E a verdade foi a que presidente disse. Perdemos a liderança e em 30 pontos perdemos cinco. O seu sentimento é o mesmo de treinador e jogadores", sublinhou o técnico, esta tarde, no Seixal, durante o lançamento do duelo com o Bayern, terça-feira (20 horas) em Munique.

Recorde-se que o líder da SAD referira que o conjunto tinha de ganhar as dinâmicas do início da época e de perceber como perdera cinco pontos nas últimas jornadas.

Jorge Jesus não entendeu essa posição como uma censura a si ou à equipa e sublinhou: "Não éramos campeões por estarmos em primeiro, à oitava jornada, como também não perdemos o foco e a possibilidade de o ser por estar a um ponto do primeiro lugar", destacou.

O responsável defende que a águia está teoricamente preparada para o duelo de Munique, mas lembra que "não é este jogo que vai dar a classificação".

"O que vai ditar são os confrontos com o Barcelona, Dínamo de Kiev e também um bocadinho de sorte no que vai passar com o Barcelona em Kiev. E isto dá-nos a esperança de passar num grupo muito forte", acentuou.