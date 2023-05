Justiça espanhola abre investigação a insultos racistas contra Vinícius Júnior

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

A justiça espanhola anunciou, esta segunda-feira, a abertura de uma investigação aos insultos racistas de que foi alvo o brasileiro Vinícius Júnior, futebolista do Real Madrid, durante o jogo de domingo com o Valência, da 35.ª jornada da Liga.

De acordo com a procuradoria do Ministério Público de Valência, cidade na qual decorreu o encontro, em causa está um "alegado crime de ódio".

No domingo, o jovem avançado brasileiro foi, mais uma vez, alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos, que motivaram reações de vários quadrantes, nomeadamente do presidente do Brasil, Lula da Silva, e do líder da FIFA, Gianni Infantino.

Nos últimos meses, Vinícius, de 22 anos, tem sido alvo de vários insultos racistas e, no final de janeiro, o jogador foi o protagonista de um episódio que levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a enviar uma carta às entidades que regem o futebol (FIFA, UEFA e CONMEBOL) a solicitar medidas concretas para punir os comportamentos racistas e aumentar a consciencialização sobre o tema.

No Estádio Mestalla, em Valência, Vinícius, que acabou expulso depois de agredir um adversário, mesmo no final do encontro (90+7), que os "merengues" perderam por 1-0, criticou a Liga espanhola e os adeptos com uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na LaLiga. A competição acha que é normal, a federação acha que é normal e os adversários encorajam-no. Lamento-o. O campeonato que já pertenceu a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje pertence aos racistas", escreveu o futebolista no Twitter.

O Real Madrid também já informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral "por delitos de ódio e discriminação" para com o internacional canarinho.