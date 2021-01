Juventus impõe-se na casa do AC Milão

JN Hoje às 23:10 Facebook

A Juventus ganhou esta noite de quarta-feira no terreno do líder AC Milão, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga italiana e mantém-se na quarta posição, agora a sete pontos dos rossoneri.

O internacional português Cristiano Ronaldo jogou de início, mas quem brilhou no triunfo da "Vecchia Signora" foi o ponta de lança transalpino Federico Chiesa, autor de dois golos.

Aos 18 minutos, o avançado deu o melhor seguimento a uma assistência do argentino Paulo Dybala e colocou o conjunto de Turim na frente do marcador.

No entanto, os milaneses igualaram a partida ainda antes da pausa (41) por Davide Calabria, servido pelo português Rafael Leão.

No segundo tempo, Dybala voltou a assistir Chiesa, que devolveu a vantagem à Juventus, com o golo da tranquilidade dos visitantes a chegar aos 76 minutos, pelo norte-americano Weston McKennie.

Apesar da derrota, o AC MIlan continua na liderança da Série A, com mais um ponto do que o Inter, que também perdeu no terreno da Sampdoria (2-1), e mais quatro do que a AS Roma, de Paulo Fonseca, que ganhou, fora, ao Crotone, por 3-1.